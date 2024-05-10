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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. أحمد عمر هاشم يلقي خطبة الجمعة من محافظة الشرقية

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

نشر التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبد الحليم محمود بمحافظة الشرقية، حيث يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وحددت وزارة الأوقاف، «التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع» موضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة 1445 هجريا.

وأصدرت وزارة الأوقاف، تنبيها هاما لجميع الأئمة والخطباء، مشددة على أنه يمنع منعا باتا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم:«يمنع منعا باتا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد . ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال».

وتابع:  «مع التأكيد على عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك ، وعلى جميع السادة مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم».

التليفزيون المصري صلاة الجمعة مسجد الشيخ عبد الحليم الشرقية

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