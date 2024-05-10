بعد تعليق أمريكا شحنة الأسلحة لإسرائيل.. ليبرمان يدعو السياسيين لـ "إغلاق أفواههم"

يقول ليبرمان إن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يكون "وراء الأبواب المغلقة"، ويحث السياسيين على "إغلاق أفواههم"



انضم رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، إلى مجموعة من ردود الفعل على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بوقف تسليم الذخائر والقنابل إلى إسرائيل، داعيا زملائه السياسيين من "إغلاق أفواههم".

وكتب ليبرمان على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"ا: "كانت هناك نزاعات مع الولايات المتحدة في الماضي، ولم نحولها أبدا إلى معركة عامة ومعلنة".

وأضاف أن علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة "أكثر تعقيدا بكثير من توريد الذخيرة، والتي يمكن إنتاجها أيضا في إسرائيل في غضون بضعة أشهر".

وتابع ليبرمان: "على هذا النحو، يجب إجراء الحوار مع حليفنا الاستراتيجي خلف الأبواب المغلقة وبعيدا عن دائرة الضوء".

وجاءت تعليقات ليبرمان بعد أن قال الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن جفير أمس "حماس [تحب] بايدن"، مما أثار سيلا من الانتقادات من المشرعين الإسرائيليين.

وجاء قرار واشنطن بتأخير شحن القنابل وسط مخاوف بشأن خطط إسرائيل تنفيذ هجوم في رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة تعارضه إدارة بايدن دون ضمانات مدنية جديدة.