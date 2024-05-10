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رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط: 7,7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للأقصر بخطة عام 23/2024

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". 

وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر يصل إلى 201 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 23/2024 تبلغ 7,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 148% عن خطة 22/2023.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 62%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 808,7 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 574,9 مليون جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع الإسكان 522,9 مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم العالي 416 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 5 مليار جنيه بنسبة 8%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر 36 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 484 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 27 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 14 وحدات إجتماعية، 13 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 506 فصل دراسي، 68 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 6 محطة مياه شرب، 21 مشروع صرف صحي، 2 محطة معالجة، 55 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 13 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 39 مكتب بريد، 6 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (250 كم)، 40 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 267 كم، إنشاء 20 كوبري ري، 34 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 71 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة الأقصر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 914 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إلى جانب توجيه 223 مليون جنيه لرصف الطرق.

 

التخطيط خطة المواطن الاستثمارية المرافق التنمية الاقتصادية الأقصر

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