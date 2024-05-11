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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كوب من الليمون بالماء على الريق| ستدهشك النتيجة

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد تناول لتر و نصف ماء عليه عصير ليمونه  علي مدار اليوم .


يحفز ماء الليمون إنتاج العصارات الهضمية، مثل الصفراء، ما يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة أكبر.
يمكن أن يساعد ماء الليمون في الحفاظ على صحة الفم الجيدة.
ينظف الجسم من الجذور الحرة ويعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية.
يحمي طبقة الكولاجين تحت الجلد، ويقلل التجاعيد ويبطئ ظهورها.
يمنح الجسم النشاط والنضارة.
فيتامين C يحافظ على نظافة عدسة العين.
يساعد على تقليل الكولسترول السيئ.
يخفض ضغط الدم المرتفع.
يحتوي على البوتاسيوم الذي ينظم ضربات القلب.
مدر للبول، وينظف المسالك البولية.
يساعد على تقوية العظام والغضاريف.
يساعد على خسارة الوزن الزائد.
يتحكم في مستويات السكر في الدم وينظم عمل الأنسولين.
يضاعف امتصاص الحديد في الدم، وبالتالي يمنع فقر الدم.
 

السكر في الدم الكولسترول السيئ الوزن الزائد المسالك البولية تواصل الاجتماعي هضم الطعام خسارة الوزن خسارة الوزن الزائد

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