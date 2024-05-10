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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسباب إصابة النساء بتكيسات المبيض 

أسباب وراء حدوث تكيسات
أسباب وراء حدوث تكيسات المبيض  

تحدث تكيسات المبايض لدى بعض النساء ، وقد لا تشعر المرأة بأي أعراض مزعجة، وفي أغلب الحالات لا تسبب التكيسات أي ضرر، وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.

 

أسباب وراء حدوث تكيسات المبيض

 

وتتشكل معظم تكيسات المبيض نتيجة للدورة الشهرية، وتُعرَف هذه التكيسات باسم التكيسات الوظيفية، وهناك أنواع أخرى للتكيُّسات أقل شيوعًا، وتشمل :

 

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_ التكيسات الوظيفية :

وتنمو في المبيضين كل شهر تكيسات صغيرة تُسمى "الجُريبات". وتفرز الجُريبات هرمونَي الإستروجين والبروجسترون، وتنفتح لإطلاق بويضة واحدة في وقت التبويض، ويُعرف الجُريب الشهري الذي يستمر في النمو على أنه تكيّس وظيفي، وللتكيسات الوظيفية نوعان:

 

التكيس الجريبي :

تخرج بويضة في منتصف الدورة الشهرية تقريبًا، ثم تنتقل البويضة إلى قناة فالوب، ويبدأ التكيس الجريبي عندما لا يتمزق الجريب، وهذا يعني أنه لا يُطلق البويضة، ويستمر في النمو.

 

تكيس الجسم الأصفر :

وينكمش الجريب ويبدأ في إنتاج الإستروجين والبروجسترون، بعدما يطلق البويضة التي بداخله. وهذان الهرمونان ضروريان للحمل. وفي هذه المرحلة، ويسمى الجريب "الجسم الأصفر". أحيانًا تنسد الفتحة التي خرجت منها البويضة، وتتراكم السوائل داخل الجسم الأصفر مسببة تكيّس.

 

يشار إلى أن التكيسات الوظيفية غير ضارة في العادة، فهي نادرًا ما تسبب الألم، وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون مدة تتراوح بين دورتين وثلاث دورات شهرية.

 

أسباب وراء حدوث تكيسات المبيض

 

أما بالنسبة للتكيّسات الأخرى فتوجد أنواع أخرى من التكيسات لا علاقة لها بدَورة الحيض:

 

_ التكيس الجلداني :

ويُسمى هذا التكيس بالورم المسخي، ويتكوّن من خلايا تناسلية تصنع البويضات في المِبيَض (الخلايا الجرثومية)، وقد يحتوي التكيس على أنسجة، مثل الشعر أو الجلد أو الأسنان، ونادرًا ما يكون هذا النوع من التكيّسات سرطانًا.

 

_ الأورام الغدية التكيسية :

ويتكوّن هذا النوع من التيكسات من خلايا على سطح المبيض، ويمكن أن يكون التكيس مملوءًا بمادة مائية أو مخاطية، و كذلك يمكن أن تنمو الأورام الغدية التكيسية لتصبح كبيرة للغاية.

 

_ الورم البطاني الرحمي :

وانتباذ بطانة الرحم هي حالة مَرضية تسبب نمو خلايا خارج الرحم مشابهة لتلك التي تبطّن الرحم من الداخل، ويمكن أن تلتصق بعض الأنسجة بالمِبيَض وتكوّن تكيسًا، وتُسمى هذه الحالة بالورم البطاني الرحمي.

 

ويمكن أن تصبح التكيسات الجلدانية والأورام الغدية التكيسية كبيرة وتحرك المِبيض خارج موضعه، ويؤدي هذا إلى زيادة احتمالات حدوث اعوجاج مؤلم في المِبيَض، يُسمى بالتواء المِبيَض، وقد يؤدي التواء المِبيض إلى تقليل تدفق الدم إلى المِبيض أو منعه تمامًا.

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