نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

أثار يورجن كلوب الجدل، بعد تصريحاته الأخيرة قبل مباراة ليفربول مع أستون فيلا، حيث ألمح الى مشاجرة حدثت في احدى مواجهات فريق استون فيلا عام ٢٠١٩، وهي الفترة التي كان يتواجد فيها الثلاثي الهجومي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

وكشف اللاعب السابق لليفربول ولاعب الأهلي الحالي، روبرتو فيرمينو، عن حقيقة واقعة خلاف بين محمد صلاح وساديو ماني، حيث أكد فيرمينو أنه كان على علم بالعلاقة بين صلاح وماني على المستوى الشخصي أكثر من أي شخص آخر وشاهد كل تفاصيل الأمر بنفسه، مؤكدا بانهم لم يكونوا أصدقاء.

وأوضح اللاعب البرازيلي قائلاً: "رأيت بنفسي نظراتهما ولغة الجسد وعدم الرضاء عندما يكون أحدهما غاضباً من الآخر، كنت همزة الوصل بينهما في الهجوم خلال تلك الفترة".

وكشف فيرمينو أن هذا الخلاف لم ينشأ خلال مباراة بيرنلي فقط، بل يعود للموسم السابق 2018-2019، وهو نفس التاريخ الذي أشار اليه يورجن كلوب.

حيث قال، في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا عام 2019، حدثت مشاجرة بين لاعبين بين شوطي المباراة، دون الكشف عن أسماء اللاعبين المتورطين في المشاجرة.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراته يوم الاثنين المقبل ضد أستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.