قنصل السعودية بالإسكندرية يبحث مع حزب الشعب الجمهوري تعزيز التعاون

بحث السفير مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مع النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثماري.

وذكر حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية في بيان أن القنصل السعودى رحب بالنائب مجدي الوليلي، مؤكداً على عمق العلاقات السعودية المصرية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المثمر في كافة المجالات.

من جانبه قدم النائب الوليلي خالص الشكر والتقدير والأمتنان للقنصل السعودي على كرم الضيافه وحسن الاستقبال مشيرا إلى أهمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية على أرض محافظة الإسكندرية والسعي الدائم لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.