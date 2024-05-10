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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة للدولار.. مصرف الإمارات يوقع اتفاقية مع إندونيسيا للتبادل التجاري بالدرهم والروبية

ارشيفي
ارشيفي

 
وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظيره الإندونيسي لدعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين، من خلال إرساء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية.

وذكر المركزي الإماراتي في بيان له؛ أنه بموجب المذكرة، التي وقعها عن الجانب الإماراتي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي وعن الجانب الإندونيسي بيري وارجيو محافظ بنك إندونيسيا المركزي، سيعمل البنكان على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية من خلال دعم التطبيق التدريجي لهذا الإطار الذي يهدف أيضا إلى تطوير الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وتتضمن مذكرة التفاهم إطارا يشتمل على عدد من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمُصدرين.

الامارات مصرف الإمارات العملات المحلية

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