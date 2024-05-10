صفقة الموسم | السعودية تسيل لعاب ليفربول لـ بيع محمد صلاح

أفاد تقرير صحفي، بموقف لاعبي ليفربول المرشحين للرحيل في صيف 2024، خلال الحقبة الانتقالية في القيادة الفنية بين الألماني يورجن كلوب والهولندي آرني سلوت.

وتحدثت صحيفة "ليفربول إيكو" عن موقف المصري محمد صلاح نجم الريدز، والذي يتمتع باهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي.

وأضافت: "لقد حان الوقت بالتأكيد، وإن كان على مضض، لكي يمضي كاويمين كيليهر ويصبح حارس المرمى الأول في مكان آخر، بينما سيغادر جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا بالتأكيد في نهاية عقودهما.

التكهنات بشأن رفض لويس دياز الرحيل، بينما ستكون هناك حالة من عدم اليقين بشأن محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد طالما بقيت عقودهم دون تمديد.

وتابعت "إدارة ليفربول ربما لن تدير ظهرها مرة أخرى لأي عرض سعودي ضخم بشأن صلاح في صيف 2024".

ونوهت : "ليفربول سيحاول الاستفادة من بيع محمد صلاح، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف 2025".

وأوضحت "إذا رغب صلاح في العمل مع آرني سلوت، فقد توافق إدارة ليفربول على رحيل لويس دياز، والذي جذب اهتمام بعض الأندية الأوروبية رغم أنه لا يفضل الرحيل عن أنفيلد".

وتابعت: “إذا كان هناك تفاهم على أن صلاح لن يوقع عقدًا جديدًا، فسيكون من المنطقي أن ينقله الريدز هذا الصيف. إذا استمر الاهتمام بالمال الكبير من المملكة العربية السعودية، فلن يتمكن رؤساء ليفربول من إدارة أنوفهم عليه - حتى لو كانت حكايات تراجع المصري في الأسابيع الأخيرة مبالغ فيها”.