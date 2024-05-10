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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

حسام موافى
حسام موافى

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، أن دقات القلب الطبيعية في الدقيقة الواحدة من 60 لـ90 مرة، مشيرا إلى أن المجهود الزائد يؤدي لارتفاع وزيادة دقات القلب.

وأوضح حسام موافي خلال مشاركته في برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن سقوط صمام القلب يؤدي إلى انسحاب المرشحين للالتحاق بالكليات العسكرية من اختبارات القبول.

وأشار إلى أن خريجي الكليات العسكرية يواجهون ظروفًا صعبة جدًا ويجب أن يكونوا في حالة صحية ممتازة بنسبة 100%.

القلب الجنين

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة: هناك ثقبين في قلب الجنين يسمحان بتدفق الدم من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، وعند وجود ثقب في القلب، يحدث تدفق دم كبير يضعف عملية الضخ في الرئة؛ مما يؤدي إلى انسداد الشرايين وحدوث مضاعفات تؤثر على صحة المريض، معلقا: الموت المفاجئ له أسباب عديدة أولها اختلال كهرباء القلب.


 

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