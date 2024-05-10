رئيس بنك قناة السويس : التكنولوجيا قدمت بدائل جديدة لتطوير المنتجات وتسويقها

استعرض الإعلامي محمد موسى، تصريحات عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس في كلمته الافتتاحية لورشة العمل علي أهمية إدماج التكنولوجيا في الأعمال حيث أدى إلى تقديم بدائل جديدة لأداء وتنفيذ الخدمات وتطوير المنتجات وتسويقها، بشكل أكثر كفاءة وتنافسية.



وأوضح موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المصرفي عاكف المغربي الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس أكد أن استخدام التكنولوجيا يساعد على التغلب على بعض التحديات التي يواجهها رواد ورائدات الأعمال، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد المالية، كما أنها تعزز استعداد المرأة للانخراط في ريادة الأعمال لدخول مجالات الإنتاج والخدمات.



ونظم بنك قناة السويس ورشة عمل تعريفية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال مصر 21، بحضور عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والدكتورة يمنى الشريدي رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21 وعضوات الجمعية ولفيف من قيادات البنك النسائية.

https://www.youtube.com/watch?v=sg_t0luf53w