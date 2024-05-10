الرقابة على الصادرات : معاملنا أصبحت قِبلة لدول أوروبية لفحص منتجاتها

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن هناك 52 مكتب تمثيل تجاري تابع لوزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه لا يتم تصدير أى شئ للخارج إلا إذا كان مطابقا لمواصفات الدول الأخرى.

وأضاف النجار، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الهيئة تمتلك أكثر من 300 معمل حاليا، موضحا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تفحص منتجاتها فى معامل الهيئة.

وتابع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: “ارتفعت الصادرات العام الماضي مقابل انخفاض الواردات”.