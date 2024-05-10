حلمي طولان: زعلان من محمد صلاح بسبب هذا الأمر

قال الكابتن حلمي طولان، لاعب الزمالك السابق، إن المشهد الكروي في مصر لا يسر عدو أو حبيب.



وأضاف خلال برنامج “بالخط العريض” عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: “نعاني منذ ٣ سنوات من وقت كورونا وجدول الدوري غير منتظم وهذا يخفض من مستوى اللاعبين والكرة بصفة عامة.. وكنت أتمنى وقت كورونا إلغاء الدوري لإن التأجيل في المباريات يخل من مبدأ تكافؤ الفرص”.



وعن مشاجرة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مع مدربه يورجن كلوب، قال طولان: “زعلت جداً من صلاح في الموقف الأخير هو أعظم من أنجبت مصر.. وأنا من أشد المساندين لصلاح بعد موقفه من منتخب مصر والتحامل عليه.. هو نموذج محترم ويجب الحفاظ عليه ونضعه في أعيننا.. و لا يجب أن يعترض على المدرب وهذا أغضبني جدا جدا خصوصا في العلن.. ممكن يتكلم مع المدرب لكن مش في العلن أنا كمدرب عمري ما أهاجم لعيب، ضروري اللاعب يحافظ على شكل المدرب امام الناس خصوصا أن كلوب له علاقة قوية مع صلاح".



وأضاف طولان: “أنا عارف إن صلاح يعاني من ضغوط شديدة سواء من مصر أو عايز يبقى هداف الدوري أو يحافظ على إنجازاته وهذه ضغوط داخلي”.