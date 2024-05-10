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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنوثة راقية| نرمين الفقي تلفت الإنتباه بجمالها الساحر

نرمين الفقي
نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها، عدة صور من رحلتها التي قامت بها مؤخرًا إلى الأهرامات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ظهرت الفنانة نرمين الفقي في الصور بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت بدي أسود ونسقت معه بنطلون مموه ونظارة شمسية سوداء، وكاب أنيقًا، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_١٨١٣٠٩


آخر أعمال نرمين الفقى

وشاركت الفنانة نرمين الفقي في موسم رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل" محارب"، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبدالمنعم ومحمود ياسين جونيور وملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

أعمال قادمة

وتنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية"، ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.


وتألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداثه حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة، ومنها نقاش الخيانة الزوجية، والمشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، وسعي الأشخاص وراء التريندات، ووقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا والعكس.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_١٨١٣٠٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_١٨١٣٠٩
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502394_0

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