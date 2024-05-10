هنومة نجمة بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأربعين

في محاولة للتفكير خارج الصندوق يعود مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط الي كلاسيكيات السينما المصرية ليختار الفيلم الرابع والرائع في قائمة استفتاء افضل 100فيلم مصري في استفتاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٩٦ فيلم باب الحديد ليكون بوستر الدورة الاربعين للمهرجان.

وفي لوحة تشكيلية بديعة بفرشاة الفنان التشكيلي رضا خليل تمثل النجمة هند رستم أو هنومة بائعة المياه الغازية وبجوارها سطل الزجاجات في مؤخرة احدي عربات القطار.



واستخدم المخرج المصري السكندري العالمي محطة مصر اللوكيشن الرئيسي لأحداث الفيلم، الذي عرض من خلال قصة حب مشكلة الحمالين في محطة مصر وسعيهم لانشاء نقابة تحفظ حقوقهم، الفيلم انتج عام 1958 ليحتل مكانة مميزة في تاريخ السينما المصرية العريقة.

البوستر يتسم بكلاسيكية الألوان وهو دليل علي ماحققه الفيلم من نجاح عبر الزمن من خلال العرض التليفزيوني بعد 64 عاما من عرضه الأول رغم سوء الحظ وعدم نجاحه في العرض الجماهيري الأول في دور العرض

يذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 1- 5 اكتوبر القادم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس ادارة الجمعية و رئيس المهرجان.

جدير بالذكر أن الفنان رضا خليل أمين الفنان المبدع في عالم التصوير, حيث يعد واحدًا من أبرز الفنانين في مجال التصوير، حيث يتمتع بمهارات استثنائية وإبداع لا مثيل له في إيصال رسالته الفنية إلى العالم من خلال سجله الفني الممتد وتواجده الدائم في المعارض المحلية والدولية، إذ يظهر تأثيره الكبير على مشهد الفن التشكيلي.

حيث شغل رضا خليل عدة وظائف منها العمل كرسام صحفي بمؤسسة دار الهلال، حيث أثبت مهاراته في مجال الرسم والإبداع في تقديم المحتوى الفني، بالإضافة إلى كونه عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، جمعية فناني الغوري وعضو جمعية الجمعية الأهلية للفنون (أصالة).

وفي سلسلة من المعارض الفردية، قدّم رضا خليل أمين تجارب فنية متنوعة ومتميزة. بين عامي 2002 و2023، أقام العديد من المعارض في مواقع متعددة بجميع أنحاء مصر، مما أكسبه شهرة واسعة واحترامًا كبيرًا في مجتمع الفن.

وعلى غرار ذلك، فقد شملت مشاركاته في المعارض الجماعية الدولية في عدة دول ما أضاف أبعادًا دولية إلى مسيرته الفنية، وقد أسهمت هذه المشاركات في نشر فنه وتعزيز تأثيره الفني على المستوى العالمي.

قدّم أيضاً أعماله الفنية في معارض محلية مثل:

معرض (نساء من مصر) للمتفرغين الحاصلين على منح التفرغ بقاعة (آدم حنين) بمركز الهناجر للفنون بالأوبرا مارس 2017.

معرض (صالون الغورى 1) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يناير 2019.

صالون الجمعية الأهلية بقاعتي (نهضة مصر - إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي إبريل 2019 (ضيف شرف).

ملتقى السويس الأول للفنون التشكيلية بالسويس سبتمبر 2023.

مما جعله يتلقى استقبالًا حافلًا من جماهير دولية واسعة النطاق، وهذا يعكس التقدير الذي يحظى به كفنان عالمي.

تتضمن مسيرته الفنية دراسات حرة في كلية الفنون الجميلة وحصوله على دبلومة في الرسم والتخطيط من معهد هوندر فاسر للفنون في فيينا، كما يشغل أيضًا عضوية في عدة جمعيات ونقابات فنية، مما يبرز اندماجه العميق في مجتمع الفنانين المحلي والدولي.

حصل رضا خليل أمين على جوائز وتقديرات عديدة من بينها جائزة تشجيعية في بينالي بورسعيد القومي، وجائزة في التصوير في مهرجان الفن والجماهير بشارع المعز.

بالاضافة إلى كون مقتنياته الفنية الواسعة التي يحتفظ بها بشكل رسمي وخاص، تعكس تقدير الجمهور والمؤسسات لأعماله الفنية الفريدة.

في الختام، يظل رضا خليل أمين رمزًا للإبداع والتميز في عالم التصوير، حيث يواصل إثراء المشهد الفني بأعماله الفريدة ويترك بصمة لا تُنسى في عالم الفن التشكيلي.