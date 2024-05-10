أستاذ قانون يطالب بإنشاء صندوق لحفظ حقوق الزوجة حال الطلاق

تحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة،عن موقف قوانين «الأسرة الجديد وتجريم المثلية».

وقال صلاح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، قانون الرؤية والنفقة بقانون الأسرة الجديد، قد يحدث استقواء ولا يدفع الرجل نفقة الابن، والحل هو عمل صندوق له شخصية اعتبارية أو وثيقة تؤمن للزوجة حقها، ويلاحق الزوج حال عدم التزامه بالقانون.

واستكمل قائلا: لا يجب إلغاء فكرة الحضانة للجدة من جهة الأم، مع ضرورة تقديم حضانة الزوج على أم الزوجة، رافضا فكرة الاستضافة التي تخلق عداوات وتشتيت للصغير ويكفي الرؤية فقط من دون عداوات.

المثلية

وبشأن جريمة المثلية،قال: أطالب مجلس النواب بتبني تشريع يعاقب جريمة المثلية الجنسية؛ لتعارضه مع قيم المجتمع المصري، مع ضرورة مراجعة مناهج وزارة التعليم حتى لا تنتشر هذه الآفة بين أطفالنا.



