النيابة الإدارية تزور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتتخذ قرارات حاسمة.. صور

قام وفدُ من النيابة الإدارية تتقدمه المستشارة هبة الله الجندي - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بزيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وضم الوفد كلًا من: المستشارة سها السعدني، والمستشارة إيناس الغرياني، العضوات بوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الاعاقة بالهيئة، والمستشارة شيرين خطاب - عضو مركز التدريب القضائي، والمستشارة ياسمين كمال الإسلامبولي - عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية،

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وما يوليه من اهتمام بالغ بحقوق ذوي الهمم

التقى الوفد الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع موسع حضره عن المجلس كل من: المستشار عمرو جاب الله - المستشار القانوني للمجلس، و سليمان عامر - القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، و محمد حنيش - المستشار المالي للمجلس، والدكتورة فينوس فؤاد - المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس محمد النجار - مستشار وحدة النظم التكنولوجية بالمجلس.

وقد دار اللقاء حول بحث سُبُل التعاون بين الطرفين وفقًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ودعم حقوق ذوي الإعاقة، مع استعراض آليات العمل المشترك المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والنيابة الإدارية في مجالات التدريب، والدعم البشري والفني، واستعراض الوسائل المستحدثة التي أتاحتها النيابة الإدارية لتسهيل تلقي شكاوى ذوي الإعاقة؛ بما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.

ومن الجدير بالذكر، أن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم ، كانت قد قامت في وقت سابق بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال وفد تتقدمه المستشارة هبة الله الجندي - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وفريق من عضوات الوحدة وهن كل من: المستشارة إيناس الغرياني، والمستشارة سها السعدني، و فريدة إبراهيم - رئيس النيابة، ومن مركز التدريب القضائي المستشارة شيرين خطاب، وعن وحدة التحول الرقمي المستشارة منار أبا زيد، حيث التقى الوفد السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و السفير فهمي فايد - الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث سُبُل تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي جرت مراسم توقيعه في ٣٠ أكتوبر الماضي.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن البروتوكول يستهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.