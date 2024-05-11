مصنع الألومنيوم بنجع حمادي يصل للطاقة التصميمية القصوى لاول مرة .. شاهد

قال منصور عبد الغني ، المستشار الاعلامي لوزارة قطاع الاعمال ، إن ما حدث في مجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي هي قصة نجاح اعتاد عليها المصريون في أوقات التحديات ، لافتا الي ان هناك خطة تحديث شاملة متكاملة تطبقها وزارة قطاع الاعمال .

وتابع منصور عبد الغني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " الاولى " ، أن هناك خطة شاملة لتطوير الصناعات ، وادخال صناعات جديدة ، لتوفير مستلزمات الانتاج ، ومصنع الالمنيوم بنجع حمادي يوفر الألومنيوم للمصانع التي تقون بانتاج يعتمد عليه .

واضاف " عبد الغني " ، أن المصنع تم تطويره ، وتطوير خطوط الانتاج بداخله ، وتم تغيير نوع المنتج نفسه ومواصفاته ليكون عليه اقبال بالسوق العالمية .

واردف : المصنع وصل متوسط انتاجه لاول مره منذ إنشائه للطاقة التصميمية القصوي في التشغيل ومعدلات الاداء والانتاج .

مجمع الألومنيوم يقع فى مدينة نجع حمادى على الظهير الصحراوى وتبلغ مساحته 5000 فدان.