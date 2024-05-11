رسالة مثيرة من خالد طلعت بخصوص الزمالك.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على انتقاد بعد المشجعين علي عدد ماتشات الزمالك مقارنة بماتشات الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"فيه ناس هايفة وتافهة ومدلسة طالعين يقولوا ازاي الزمالك لعب نفس عدد ماتشات الأهلي في الدوري رغم ان الاهلي لاعب 10 ماتشات اكتر في الموسم ده من الزمالك في بطولات محلية وقارية ، وبيعتبروا ان ده حاجة غريبة وغير مسبوقة وبيعتبروا ان ده مجاملة من اتحاد الكرة ورابطة الاندية للزمالك

على فكرة يا جماعة الطبيعي في العالم كله وفي أي دولة محترمة ان الفرق كلها تكون لاعبة نفس عدد المباريات في الدوري ده أساس مبدأ تكافؤ الفرص ، وطبيعي ان فيه فرق بتشارك مشركات خارجية او بتكمل في بطولات محلية وطبيعي انها تكون لاعبة عدد ماتشات اكتر بكتير من فرق تانية ، لكن في الاخر لازم الاتنين يلعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري بغض النظر عن عدد الماتشات الاجمالي ، وهنروح بعيد ليه ما تيجوا نشوف العالم كله في أوروبا وافريقيا والوطن العربي ماشي ازاي وبعدين نتكلم

1- في انجلترا : مان سيتي لعب 17 ماتش أكتر من شيفيليد يونايتد ، ويوم الثلاثاء الجاي هيكونوا لاعبين نفس عدد الماتشات في الدوري (37 ماتش)

2- في أسبانيا : ريال مدريد لعب 15 ماتش أكتر من جرانادا (غرناطه) والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (34)

3- في ألمانيا : باير ليفركوزن لعب 16 ماتش أكتر من درمشتاد والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (32)

4- في فرنسا : باريس سان جيرمان لعب 16 ماتش اكتر من ستاد ريمس والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (31)

5- في ايطاليا : فيورنتينا لعب 17 ماتش أكتر من إمبولي والاتنين لعبوا فرق مباراة واحدة فقط في الدوري (35 و34)

6- في المغرب : الوداد لعب 14 ماتش أكتر من يوسفية برشيد والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (27)

7- في السعودية : الهلال لعب 22 ماتش كامل أكتر من الحزم والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (30)

8- في تونس : الترجي لعب 16 ماتش أكتر من الاتحاد المنستيري والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (18)

9- في جنوب افريقيا : صن داونز لعب 18 ماتش أكتر من اف سي رويالز ، والاتنين لعبوا فرق ماتش واحد بس في الدوري (25 و26)

10- في الامارات : العين لعب 18 ماتش أكتر من الامارات ، والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (20)

11- في لبنان : العهد لعب 10 ماتشات أكتر من الراسينج والاتنين لعبوا نفس عدد الماتشات في الدوري (19)".