فرص التوظيف في نظم المعلومات الجغرافية .. ورشة عمل مجانية بآداب عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "الاتجاهات الوظيفية الحديثة وتحديات سوق العمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية" ، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حنان كامل متولي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د محمد فريد المتولي مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالكلية، بالتعاون مع شركة ازرى الشركة الرائدة عالميا فى نظم المعلومات الجغرافية.

حاضر فيها كل من مهندسة لمياء أحمد غديرى مدير التدريب بشركة ازرى شمال أفريقيا، مهندسة إلهام أحمد محمد مدرب معتمد بشركة ازرى شمال أفريقيا ، وقد تم خلالها عرض لماهية نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها ومجالاتها التطبيقية فى القطاعين الحكومى والخاص

ناقشت ورشة العمل الاتجاهات الوظيفية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتحديد المتطلبات والمهارات المطلوبة للتقديم على الوظائف المختلفة .وهى أخصائي نظم المعلومات الجغرافية، مراقب جودة بيانات نظم المعلومات الجغرافية، مصمم خرائط نظم المعلومات الجغرافية، محلل نظم المعلومات الجغرافية، أخصائي الاستشعار عن بعد، أخصائي الذكاء الاصطناعى الجغرافى، مسئول مدير قواعد البيانات الجغرافية المؤسسة، مطور برمجيات نظم المعلومات الجغرافية المكتبية سطح المكتب، مطور برمجيات نظم المعلومات الجغرافية على الويب.

أكدت ورشة العمل على أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، من خلال تحديث مهارات الخريج بما يخدم سوق العمل،

شهدت ورشة العمل حضورا طلابيا كبيرا غير مسبوق من مختلف الكليات والجامعات مثل كليات الاداب والبنات والتربية والآثار من جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها و المنصورة والمنوفية والزقازيق وكفر الشيخ والأزهر، وقد أظهر الحضور تفاعلا كبيرا خلال ورشة العمل.