تامر عاشور يشعل حفل الرحاب بعدد من أغانيه .. صور

أحيا الفنان تامر عاشور خلال الساعات الماضية حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة الرحاب وسط حضور جماهيري ضخم .

وقدم تامر عاشور خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الجماهير عددا من الأغاني التي أشعلت حماسهم مثل قولوه سماح ، هيجلي موجوع ، تيجي نتراهن ، وغيرها من الاغاني .

احيا المطرب تامر عاشور حفل غنائي على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

ومن قبلها أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.