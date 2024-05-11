تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار.. غدا

تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الذي سينعقد غدا الأحد ، مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 بشان تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار بحضور ممثلي الحكومة .

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد ، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الآخرى.