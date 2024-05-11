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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو| بكري: جيش الاحتلال دمر غزة بما يوازي استخدام 4 قنابل ذرية..حماس: رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء أعاد الأمور للمربع الأول

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

أستاذ قانون يطالب بإنشاء صندوق لحفظ حقوق الزوجة حال الطلاق
تحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة،عن موقف قوانين «الأسرة الجديد وتجريم المثلية».
 

«هي شقة!».. مشادة ساخنة بين عضو لجنة فتوى وطبيب بسبب تأجير الأرحام
علق الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوي الأسبق، على موضوع تأجير الأرحام، قائلا: إنه يتذكر فتوى الشيخ عطية صقر إمام المفتين والفتوى، وهي أنه: أما إذا كان التلقيح بغير من الزوج وبويضة الزوجة أو فى رحم آخر؛ فهو حرام، لأنه في حكم الزنا، مشيرا إلى أنه إن لم يكن زنا موجبا للحد سواء أكان ذلك برضاهما أو بغير رضاهما.
 

هل رئيس الجمهورية ملزم بتغيير الحكومة في ولايته الجديدة؟.. فيديو
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ قانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن اتحاد القبائل العربية باعبتاره جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة، مشيرا إلى أن اتحاد القبائل يهدف لتنمية المواطنين من حيث المشاركة المجتمعية وخدمة الأهالي بالوعي والتثقيف
 

الجامعة العربية تكشف أهمية حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
كشف السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، تفاصيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تاريخية في مشوار الكفاح الفلسطيني. 
 

كرم جبر: لم يتحمل أي شعب في العالم ما تحمله الشعب الفلسطيني.. ومصر لن تتورط في حروب ليس لها فيها "ناقة ولا جمل"
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يرى أن الأسبوع الحالى هو الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن يوم الأربعاء القادم 15 مايو هو ذكرى النكبة، وقبل ذلك بيوم واحد الثلاثاء 14 مايو هو ذكرى إعلان قيام إسرائيل، والحدثين تكون بهما أشياء يجب أن ننتبه إليها.
 

مصطفى بكري: حياة كريمة أحدثت طفرة تطويرية وتنموية في قرى ومراكز الصعيد
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الصعيد كان مهملا في العقود الماضية، ويحتاج إلى التركيز الفترة المقبلة؛ لمزيد من التنمية والتطوير، معلقا: برامج حياة كريمة وتنمية الريف في الصعيد بدأت تنعكس على حياة المواطنين وثقافتهم.
 

مصطفى بكري: جيش الاحتلال دمر غزة بما يوازي استخدام 4 قنابل ذرية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير كبير لقطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء دون ذنب أو جريمة.
 

كرم جبر: المفاوض المصري يبذل جهودًا جبارة لإنقاذ الشعب الفلسطيني
أكد كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، أن المفاوض المصري يبذل جهودًا جبارة لإنقاذ الشعب الفلسطيني وواجه عراقيل "سخيفة" في الفترة الأخيرة، مضيفا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو السبب الرئيس في تعطيل المفاوضات.

 

حسام موافي يحذر من أكل الشارع بسبب المرض اللعين.. فيديو
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج مرض السكري ليس عبارة عن روشتة فقط، بل هو قائم على 3 عناصر أساسية وهي، «نظام غذائي، ممارسة الرياضة، الأدوية».
 

حماس: رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء أعاد الأمور إلى المربع الأول
قالت حركة حماس إنها ستجري مشاورات مع قيادات الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

 

جامعة المنصورة القبائل العربية الأمم المتحدة مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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