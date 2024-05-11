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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود عبد الشكور : بنات ألفة عمل ذكي محكم ومتماسك

بنات الفه
بنات الفه

اشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته بموقع فيسبوك بفيلم بنات  ألفة ، وللذي يعرض حاليا بسينما زاوية . 

وقال عبد الشكور : شاهدت بالأمس في سينما زاوية هذا الفيلم التونسي الهام والمؤثر ، والذي يقدم مزيجا مدهشا بين التسجيلي والمشاهد الممثلة عن قصة حقيقية لسيدة هربت بنتين من بناتها ، وانضمتا لتنظيم داعش  في ليبيا ، ولكن الفيلم ليس فقط عن تلك الكارثة وإنما عن ظروف وأحوال المرأة عموما  وبالذات نساء الطبقات الفقيرة.

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وتابع عبد الشكور : عمل ذكي محكم ومتماسك اابناء من كتابة وإخراج كوثر بن هنية، ومباراة في الأداء بين ألفة الحقيقية واثنتين من بناتها من ناحية، وبين ممثلات محترفات على رأسهن هند صبري في دور ألفة ايضا، ولكن ألفة الأصلية وبنتيها آية  وتيسير، أفضل بكثير من الممثلات، صدقا وأداء وشجاعة في الحديث والبوح.


واستكمل : لعله أفضل أفلام كوثر التي شاهدت معظمها، ولعله أيضا فيلم الأسئلة وليس فيلم الإجابات.


ويضيف : عرض الفيلم في مسابقة مهرجان كان، ووصل لقائمة الأوسكار القصيرة، وفاز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي ، " بنات ألفة" أهم أفلام أيام القاهرة السينمائية للأفلام العربية، والتي بدأت عروضها يوم الأربعاء في سينما زاوية.

القاهرة السينمائي القاهرة السينمائية الناقد محمود عبد الشكور سينما زاوية كوثر بن هنية مهرجان كان محمود عبد الشكور مسابقة مهرجان كان بنات ألفة

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