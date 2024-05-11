أخبار الفن| يسرا تكشف شرط تعاونها مع مي عمر ومحمد رمضان .. غادة إبراهيم : أنا أحلى من نانسي عجرم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها حريصة على حضور عروض الأفلام السينمائية التي تعرض ضمن فاعليات المهرجانات الفنية .

وتابعت رانيا يوسف في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : بالتأكيد حضوري لمشاهدة أعمال سينمائية ضمن فاعليات المهرجان أمر يفيدني كممثلة ، فمن خلال ذلك أشاهد أفلام من مختلف دول العالم واتعرف علي ثقافات جديدة وأتابع الاداء التمثيلي ، فالنسبة لي مشاهدة الافلام أمر ممتع للغاية .

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح وافي، والذي يعد واحدا من ابرز الفنانين الذين تميزوا في السينما المصرية .

ولد ممدوح وافي 1951 باحدي القري في محافظة الفيوم، وقد بدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إلي التمثيل حتى أنه قرر أن يصقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية

كشف الفنانة القديرة يسرا عن موقفها من المشاركة في عمل فني يقوم ببطولته كل من محمد رمضان أو مي عمر ويخرجه محمد سامي .

وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية : المهم يعرفوا امتي ، انا مش هاجي كده وخلاص لازم تعرفني جايبني ليه ، فمثلا فيلم شقو حين شاركت في بطولته كبرني سواء في الايرادات التي حققها الفيلم ، او الدور الجديد الذي العبه .

حلت غادة إبراهيم ضيفة علي برنامج “ قعدة ستات ” والذي تقوم بتقديمه الإعلامية مروة صبري علي احدي القنوات المشفرة .

أحيا الفنان تامر عاشور خلال الساعات الماضية حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة الرحاب وسط حضور جماهيري ضخم .

وقدم تامر عاشور خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الجماهير عددا من الأغاني التي أشعلت حماسهم مثل قولوه سماح ، هيجلي موجوع ، تيجي نتراهن ، وغيرها من الاغاني .