لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها حريصة على حضور عروض الأفلام السينمائية التي تعرض ضمن فاعليات المهرجانات الفنية .

وتابعت رانيا يوسف في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : بالتأكيد حضوري لمشاهدة أعمال سينمائية ضمن فاعليات المهرجان أمر يفيدني كممثلة ، فمن خلال ذلك أشاهد أفلام من مختلف دول العالم واتعرف علي ثقافات جديدة وأتابع الاداء التمثيلي ، فالنسبة لي مشاهدة الافلام أمر ممتع للغاية .

وتضيف رانيا يوسف : حرص حضوري للمهرجان في الفساتين التي ارتديها علي السجادة الحمراء ، يعود لان البعض يحب الجدل ولايرون الا ما يريدون مشاهدته فقط من الصورة الكاملة ، ولكنهم اذا كانوا مهتمين بطريقة تفكيري لادركوا أنني أشاهد أعمال واقرا كتب وليس فقط ارتداء للفساتين .

وشاركت رانيا يوسف خلال الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “بقينا اتنين”، والذي حقق نجاحًا خلال فترة عرضه.

وتدور أحداث مسلسل “بقينا اتنين” في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، ما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

ويقدم النجم شريف منير في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبد العزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف"، بينما تقدم مروة عبد المنعم شخصية "ريكو"، ويوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".