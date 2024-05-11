انطلاق جلسة استكشاف ماراثون شل البيئي لطلاب الجامعات فى مصر

عقدت شل مصر جلسة استكشافية لطلاب الجامعات المصرية، لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمشاركة الطلاب في مسابقة ماراثون شل البيئي Shell Eco-Marathon (SEM) التي ستستضيفها قطر لأول مرة في عام 2025.

تمنح مسابقة ماراثون شل البيئي العالمية فرق الطلاب من جميع أنحاء العالم الفرصة لتصميم، وبناء، واختبار المركبات فائقة الكفاءة في استخدام الطاقة.

يمكن تشغيل المحركات باستخدام أشكال وأنواع مختلفة من الوقود، بما في ذلك خلايا وقود الهيدروجين أو بطاريات الليثيوم، ويعد الهدف النهائي هو بناء مركبة تقطع أطول المسافات بأعلى كفاءة في استخدام الطاقة.

وصرحت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر: "ماراثون شل البيئي هو منصة رائعة لطلاب الجامعات المصرية لعرض مواهبهم والمساهمة بشكل هادف في مستقبل أكثر استدامة، ويسعدنا استضافة جلسة الاستكشاف هذه، وتزويد الطلاب بالمعرفة والموارد اللازمة للتميز في هذه المسابقة المرموقة".

تشجع المسابقة الطلاب على تطبيق ما تعلموه في الفصول الدراسية لحل تحديات الطاقة والاستدامة في العالم.

يواجه الطلاب أيضًا تحديًا لتطوير المهارات اللازمة في عالم ريادة الأعمال اليوم، بما في ذلك المبيعات، والتسويق، والاتصالات، والقيادة.

عقدت الجلسة الاستكشافية، التي استهدفت طلاب الجامعات ومستشاريهم، في 29 أبريل 2024، بحضور توم كفيسينسكاس، مدير الاتصالات الخارجية في شل قطر.

اجتذبت الجلسة حضورًا من تسع جامعات مختلفة عبر خمس محافظات في جميع أنحاء مصر. وشملت هذه الجامعات جامعة المنصورة، جامعة بورسعيد، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان، الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجامعة المصرية اليابانية، والمعهد التكنولوجي العالي. استمتع المشاركون بيوم ثري مليء بالعروض التقديمية المفيدة، والأنشطة التفاعلية، وفرص التواصل القيّمة.

وقالت هبة الكرار، مديرة الاستثمار المجتمعي بشركة شل مصر: “تم تصميم هذه الجلسة بدقة لتكون بمثابة مورد شامل لكل ما يحتاج الطلاب إلى معرفته حول ماراثون شل البيئي، ونزود الطلاب بالأدوات والإلهام لبناء مركبات عالية الأداء، بدءاً من تفاصيل اللوائح الفنية وصولاً إلى قصص النجاح الملهمة للمشاركين السابقين”.

وركز جدول أعمال جلسة الاستكشاف على شرح ماهية ماراثون شل البيئي، وتقديم نظرة تقنية عامة، وجلسة أسئلة وأجوبة حول معايير المركبات في المسابقة، ولمحة عامة عن شراكة شل وفيراري للابتكار، إلى جانب عرض رؤى من المشاركين السابقين، بالإضافة إلى تقديم وصف لما يمكن توقعه من مسابقة ماراثون شل البيئي القادمة في قطر.

كما تم خلال الجلسة استعراض المركبات التي تم تصنيعها عبر الدورات السابقة، إلى جانب منح الفرصة للطلاب والمستشارين للتواصل مع الجهات المعنية.

وتهدف شل مصر من خلال هذه الجلسة الاستكشافية الشاملة إلى تمكين طلاب الجامعات المصرية من المشاركة الفعالة في ماراثون شل البيئي والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا.

وكجزء من التزام شل بتطوير برامج الاستثمار المجتمعي في مصر، يعد هذا البرنامج أحد الأمثلة العديدة على مبادرات الشركة على أرض الواقع لمساعدة العالم على تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة بطريقة مسئولة.

تشارك فرق طلاب الجامعات المصرية في مسابقة ماراثون شل البيئي منذ عام 2013.

على مر السنوات، استفاد مئات الطلاب من الجامعات المحلية والدولية من رحلة التعلم المكثفة، وخاضوا منافسات قوية على الصعيد الإقليمي والعالمي.