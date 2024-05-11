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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من المطبخ الجزائري.. طريقة عمل المثوم

طريقة عمل المثوم 
طريقة عمل المثوم 

تعتبر وصفة المثوم واحدة من الأطباق  الشعبية التقليدية في المطبخ الجزائري.

ويتكون المثوم من طاجين لحم يحتوي على قطع اللحم وكرات اللحم بدون صلصة، وهي وصفة مفيدة ومغذية للغاية.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المثوم، وهي من الأكلات الجزائرية التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

 

طريقة عمل المثوم 

 

طريقة عمل المثوم 

 

مقادير طريقة عمل المثوم:

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة سمن

2 كوب قطع لحم مكعبة

5 فصوص ثوم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون

½ كوب حمص منقوع

4 كوب ماء دافئ

1 كوب لحم مفروم

1 بيض

 

طريقة عمل المثوم:

- نضع الزيت والسمن في وعاء على النار، وبمجرّد أن يسّخن تضاف قطع اللحم ونقليه.

- نهرس في وعاء آخر: الثوم ونخلطه فى صحن جانبي مع الملح والفلفل الأسود والكمون.

- نخلط المكونات جيدًا حتى تمام التجانس، ثم نقسمها نصفين منفصلين.

- نضع نصف الخليط على اللحم بالوعاء.

- يضاف عليها الحمص والماء ويغطى الوعاء حتى تمام النضج.

- نأخذ النصف الثاني من الخليط ونخلطه مع اللحم المفروم والبيضة.

- نشكل من خليط اللحم المفروم والبيض كرات.

- بعد نضج خليط قطع اللحم، وتضاف كرات اللحم المفروم بالوعاء.

- نترك المثوم على النار قليلًا، ثم نرفع الوعاء من على النار، ونقدمه ساخنًا.

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