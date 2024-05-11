سوريا.. وزارة الدفاع تحذر من الاقتراب لهذه المناطق

حذرت وزارة الدفاع السورية من الاقتراب الي مناطق: الراشدين (تلة الشويحنة) - حريتان - خان طومان - أم الكراميل - تل الضمان- عندان- أبو رويل، في محافظة حلب.

وقالت الوزارة في بيان لها "ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتاريخ 11 /5 /2024م بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق: الراشدين (تلة الشويحنة) - حريتان - خان طومان - أم الكراميل - تل الضمان- عندان- أبو رويل، في محافظة حلب.

وطالبت الوزارة السورية مواطنيها بعدم الاقتراب من المناطق سالفة الذكر في الفترة من الساعة 9:00 حتى الساعة 18:00.