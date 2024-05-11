رئيس الإمارات يؤكد وقوف بلاده مع الكويت في كافة الإجراءات نحو استقرارها

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها، مشددا على أن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم /السبت/ من رئيس الإمارات.



ووجه أمير الكويت الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا للإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار والنماء.



وكان أمير الكويت أصدر أمرا أميريا بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

