طبيعة وتجارب فاخرة .. سياحة عجمان : 50 منشأة فندقية تستقبل ضيوفنا

تُواصِل إمارة عجمان استقطاب الزوار من أماكن مختلفة من العالم لما توفره من تجارب متنوعة وأنشطة ثقافية ورياضية على امتداد العام، وتتميز عجمان بشواطئها الساحرة ومحمياتها الطبيعية وأماكنها التراثية ومتاحفها المتعددة إضافة الى العديد من المتنزهات والأسواق التقليدية والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع افراد العائلة.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، على التزام الدائرة بالتعريف بمزايا الامارة وتعزيز جاذبيتها على خارطة السياحة العالمية.

محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان

وأوضح في ختام مشاركة سياحة عجمان في معرض سوق السفر العربي 2024 قائلا: "تواصل الدائرة جهودها لتسليط الضوء على أماكن الجذب المتعددة التي تتمتع بها الامارة وما تضمه من علامات فندقية عالمية تقدم أرقى الخدمات، وتستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لما تقدمه من تجارب مميزة واهتمام بالغ براحة الضيوف".

وأكد الهاشمي ان قطاع الضيافة يشهد ازدهارا ملحوظا حيث توفر الامارة خيارات الإقامة وفقا لأعلى المعايير من خلال اكثر من خمسين منشأة فندقية توفر اكثر من أربعة آلاف غرفة بدءًا من المنتجعات الفاخرة ذات الخمس نجوم ووصولاً إلى الشقق الفندقية التي تلبي عجمان التفضيلات المتنوعة للضيوف، مما يضمن تجربة سلسة وممتعة لجميع الزوار.

وقال إلياس شختورة، مدير عام أحد الفنادق بـ عمان ، "هناك تنسيق متواصل مع سياحة عجمان لتعزيز تجربة ضيوف الإمارة، وتقديم إقامة فاخرة من خلال غرفنا الواسعة مصممة بعناية والتي تتميز بشرفاتها واطلالاتها البانورامية الساحرة على الشاطئ التي تناسب العائلات لتوفير بيئة مثالية للراحة والاسترخاء والذي تُعد الضمان لإقامة لا تُنسى لزوار إمارة عجمان".

وقال افتخار حمداني المدير العام الإقليمي- لأحد فنادق عجمان: "يسعدنا النجاح الملحوظ الذي حققناه في العام 2023 وفي الربع الأول من العام 2024 ،ومن خلال التزامنا الثابت بالتميز والاستدامة، فقد حقق الفندق مستويات غير مسبوقة من الإشغال والربحية مما وضع معايير جديدة من التميز.

ويعمل فريقنا بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان على تحقيق المزيد من النجاح وتعزيز الاستدامة في وجهتنا الجميلة معًا، نعمل على التعريف بعروض إمارة عجمان الفريدة على المستوى العالمي من خلال الجولات التعريفية والمشاركة في المعارض الدولية.

سياحة عجمان

وننظر بعين التقدير الى الدعم الكبير الذي توفره لنا سياحة عجمان في ابراز التجربة الفريدة التي يقدمها الفندق للزوار وتعزيز جاذبية عجمان على المستوى العالمي. ونحن سعداء لنسب الإشغال التي نحققها مع اقتراب موسم الصيف وليس لدينا أدنى شك في أن النسب التي حققناها خلال موسم الشتاء ستتواصل خلال الصيف وفقا لأهدافنا الموضوعة لصيف 2024".

من جانبه، قال ميان دوان، مدير عام أحد الفنادق، "تجتذب امارة عجمان الزوار الباحثين عن التجارب المميزة بعيدا عن صخب المدينة ونحرص على التنسيق الدائم مع سياحة عجمان لإثراء تجربة الزوار".

وأكد دوان سعي الفندق لتقديم تجارب فريدة للزائرين وسط واحة من الهدوء في قلب الزوراء مع شواطئ ورمال ساحرة تتيح فرصة الاستمتاع بأنشطة ترفيهية متنوعة.



وقال رجب باموكتشو، مدير عام أحد فنادق عجمان: "نتميز بكوننا اول فندق تم بناؤه في الامارة، ونحرص على مواصلة التعاون مع سياحة عجمان لتسليط الضوء على المزايا المتعددة التي توفرها الامارة، والتجربة الفريدة التي يقدمها فندق عجمان للزوار الذي يتمتع بشاطئ طويل ورمال ساحرة مع مساحات توفر الخصوصية للزوار وتتيح أعلى مستويات الراحة. ويشهد الفندق حاليا عملية توسعة تشمل إضافة فلل متعددة إلى الفندق وتحديث الغرف الحالية، ويعتبر الفندق خيارا مفضلا للزوار الراغبين بالإقامة سواء لفترات قصيرة او طويلة".



وأثنى شادي كنعان، مدير عام أحد الفنادق، على الدعم الدائم الذي تقدمه سياحة عجمان للفندق خلال الجولات العالمية التي تقوم بها وخلال الحملات الترويجية التي يقوم بها الفندق.