لن تتضمن أي مفاجآت.. تفاصيل مهمة عن امتحانات الثانوية العامة| تعرف عليها

قالت رشا مجدي، مذيعة برنامج صباح البلد، إن "إحنا عندنا عاصفة شمسية وهتأثر على النت وهتأثر على حاجات كثيرة إلكترونية موجودة في حياتنا، ممكن جدا يعمل كل ده واتبعت على الميل وموصلش، يعني أقصد البديل ليه في حال لم يحصل عليه من النت".



أوضح محمد الشرقاوي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن كل شيء متعلق بالثانوية العامة له بديل سواء ما يتعلق برقم الجلوس أو أي شيء متعلق بامتحانات الثانوية العامة أو الاستمارة، مضيفا أن الطلاب حتي يملا الاستمارة لديه إتجاهين يملاها إلكترونيا ثم يذهب الي المدرسة ويملاها داخل المدرسة أيضا لمطابقة الاثنان ويتاكدو من جميع البيانات و المعلومات الخاصة بالطالب.



وتابعت رشا، "انا في الخبر قولت أن مش هيكون في مفاجات في ورقة الامتحانات، ايه المفاجات الاسئلة اللي برا المنهج مثلا".



أكد الشرقاوي، أن الأسئلة هذا العام تبقا لتصريحات الوزير من المنهج والمنهج لم يحذف منه شئ وليس هناك اجزاء محذوفة من المنهج، مضيفا أن هناك أسئلة 30% للعقول البسيطة و 30% للعقول المتوسطة و 40% للمتميز،"يعني ايه الاسئلة مفيهاش أي مفاجات"، أن الأسئلة وأن كانت تحتاج التفكير والتطبيق العملي بما تم دراسته للطالب ولاكن في نفس الوقت واضح وصريح.