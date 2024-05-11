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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة بداية لحل القضية

عمرو القطامى
عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية على اعتاب انفراجة قريبة، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم قرار أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد التصويت بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه على مدار الشهور السابقة منذ أكتوبر الماضى وجيش الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل امام جميع دول العالم الذي وقف صامتا وعاجزا عن وقف تلك الممارسات الإجرامية، واليوم هذا القرار من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة يعني أن المجتمع الدولى يريد وقف هذه الحرب فى رغبة صريحة منه بعد حالة الدمار والخراب وقتل الأطفال الأبرياء والعزل دون هوادة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن القرار يؤكد أيضا اعتراف المجتمع الدولى فى منح الشعب الفلسطيني حقه الأصيل  والذي تأخر كثيرا بشأن شغل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأن الضرورة تقتضي أن تحترم كل الأطراف هذه المرة كلمة المجتمع الدولي، والتصويت لصالح القرار ومنح فلسطين حق تأخر كثيرا بشأن حقها فى إقامة دولتها المستقلة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القرار سيكون لها مردود بشأن إيجاد سبيل واضح لإحلال السلام فى المنطقة بالكامل، وتحقيق التساوي في الحقوق والمراكز القانونية لجميع البشر، وهو ما يعني تكريس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

عمرو القطامي الشئون الاقتصادية مجلس النواب القضية الفلسطينية المجتمع الدولي فلسطين

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