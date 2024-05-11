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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر على قلب رجل واحد.. الأطباء يدعمون القيادة السياسية في إدارة الأزمة بغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد أطباء مصر دعمهم القيادة السياسية للبلاد في إدارة الأزمة الحالية والمتعلقة بالوضع في قطاع غزة وعلى الحدود المصرية الشرقية، مثمنين ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة من جهود على مدار السبعة شهور الماضية لوقف نزيف دماء الأشقاء.

وقال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، خلال كلمة له باحتفالية يوم الطبيب المصري السادس والأربعون، والمقامة الآن داخل دار الحكمة "نقابة الأطباء"، إن مصر من أصغر مواطن إلى أكبر مواطن تقف خلف قيادتها السياسية والجميع على قلب رجل واحد، ولا نرى أن مصر قصرت في شيء بل بذلت كل ما تستطيع لحل الأزمة ومساعدة الأشقاء داخل قطاع غزة وجهودها يشهد عليها ولا يمكن لأحد التشكيك فيها.

من جهته، أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن نقابة الأطباء المصرية كانت على رأس الجهات التي تقدمت لمساعدة الأشقاء داخل قطاع غزة، وعند فتح باب التطوع لخدمة مصابي العمليات الحربية في القطاع تقدم 2000 طبيب للعمل في خدمة المصابين خلال يومين فقط من فتح باب التطوع، مشيدا بالمواقف المشرفة للعاملين في الخدمات الطبية من الأطباء المصريين، سواء في أزمة السودان أو غزة.

من جهته، أكد مستشار الرئيس للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الرئيس لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها الاهتمام بالأطباء والعاملين بالخدمات الطبية وتوفير جميع مطالبهم، مشددا على أهمية صدور قانون المسئولية الطبية لحماية العاملين بالمنظومة الطبية ووقف أي تجاوزات بحقهم.

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