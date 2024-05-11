حماس: استمرار إغلاق الاحتلال لمعبر رفح ينذر بكارثة إنسانية ويفاقم حالة المجاعة

استنكرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس استمرار سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، وإغلاقه لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت الحركة في بيان؛ أن سيطرة الاحتلال علي المعبر تسببت في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان.

وشددت الحركة علي أن توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج؛ ينذر بكارثة إنسانية ويؤدي لتفاقم حالة المجاعة في كافة أنحاء القطاع المحاصر.

وحملت حماس الاحتلال الصهيوني، الذي يُمعن في جريمة الإبادة وحرب التجويع والتطهير العرقي؛ المسئولية الكاملة عنها.