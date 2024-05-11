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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه الشرب بالجيزة تطلق حملة بعنوان"اعرف أكتر"

صدى البلد

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن تعزيز وتنوع قنوات التواصل بين الشركة وجمهور عملاءها؛ يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مناطق محافظة الجيزة.

وفي هذا الصدد، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملة بعنوان" اعرف أكتر" عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

ومن جانبه، أوضح وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن الحملة تستهدف تعزيز وتنمية الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، وكذا إثراء المعرفة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية التي تحمل العديد من الرسائل المعرفية والتوعوية الهامة.

وأشار عابدين، إلى أن الحملة تستعرض 
المواقع الجغرافية لكافة أماكن مراكز خدمة العملاء بنطاق خدمة الشركة، حيث يتم الإتصال مباشرةً بخرائط ‫Google Maps لتحديد مسار الوصول إلى مركز الخدمة، وكذا مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، ومنافذ خدمات السداد الإلكتروني، وإلقاء الضوء على مميزات تلك العدادات، وكيفية التعامل معها، وخطوات التقديم على عداد المياه مسبق الدفع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أنه يمكن التواصل مع الشركة عبر الاتصال بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بنطاق محافظة الجيزة، والموقع الإلكتروني http://www.gcww.com.eg، وتطبيق واتس اب على الرقم01221799777، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" https://www.facebook.com/GizaCWW/

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