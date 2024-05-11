مصر للطيران تنقل جماهير العين الإماراتي إلى اليابان لحضور النهائي الأسيوي| صور

سيرت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، رحلتين خاصة اليوم السبت، لنقل جماهير فريق العين الاماراتي من مطار العين الدولي علي متن رحلتين الى مطار ناريتا باليابان، لحضور النهائي الأسيوي.

وخصصت مصر للطيران الرحلتين ارقام MS3989 و MS3993 من طراز بوينج 300-B777 سعة الواحدة ٣٤٦ راكبا، لنقل جماهير فريق العين الإماراتي والتي يأتي تأكيدا جديدا علي ثقة العملاء حول العالم في مستوي خدمات وامكانيات الشركة الوطنية، ومن المقرب أن تكون العودة بعد المباراة المقرر لها اليوم السبت.

وقررت شركة نادي العين لكرة القدم التعاقد مع شركة جيوان لتوفير طائرتين، لنقل جماهير الفريق ومحبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مساندة نادي العين بذهاب دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني وتمكنت مصرللطيران من الفوز بهذه الرحلات بعد منافسة كبري شركات الطيران وقامت فرق عمل مصرللطيران من تشغيل وتنفيذ هذه الرحلات وتأمين كافة بنود التشغيل اللازمة للرحلتين وتلبية رغبات الفريق الإماراتي رغم ضيق الوقت وصعوبة إجراءات التشغيل .

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