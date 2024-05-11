استمرار حملات النظافة والتجميل على مستوى محافظة المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بأعمال نظافة وتجميل بالمدخل الشمالي أمام قرية نزلة داود بنطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا وكذلك تطوير وتجميل المدخل الجنوبي للمدينة على طريق مصر أسوان الزراعي، ضمن خطة الوحدة المحلية لتنفيذ اعمال التجميل والدهانات لمداخل المركز، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة استهدفت رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالمقلب الوسيط والطريق الدائري ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وفي مركز المنيا، نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية ومتابعة الحالة العامة بكورنيش النيل وعدم السماح للباعة الجائلين بالتعدي علي الكورنيش، بما يؤثر سلباً على المسطحات الخضراء، كما تم متابعة حالة النظافة العامة بقرى بني محمد سلطان - طوخ الخيل - دمشير - ماقوسة - الحواصلية - طريق المحيط حيث تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة العامة بما يحقق رضا المواطن.

وفي مركز مطاي ، تابعت الوحدة المحلية حملات النظافه، والتي شملت قريتي بردنوها – إبوان حيث تم رفع المخلفات من نقاط التجميع والتوابع فضلاً عن تمهيد الطرق ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى بنطاق الوحدات المحلية، إلى جانب استمرار العمل بنظام الورديات لرفع المتولد اليومي من القمامة من نقاط تجميعها بشوارع المدينة ونقلها إلى المقلب الرئيسي.

وواصلت الوحدات المحلية لمركزي بني مزار - أبوقرقاص أعمال النظافة ورفع المخلفات وتفريغ جميع الصناديق بالشوارع والأحياء الرئيسية ونقلها الي المقالب العمومية حيث شملت الأعمال طريق السلام - والأحياء الرئيسية وقرى أبو جرج - بني صامت - الحسينية - بني علي بمركز بني مزار ، إلي جانب استمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع تجمعات القمامة والمخلفات بقري مركز أبوقرقاص، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى حملة مكبرة بكافة أحياء وشوارع المدينة و أعمال رفع القمامة وذلك لإظهار المظهر اللائق بالمدينة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بالأحياء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة بالوحدات القروية التسع، حيثُ تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها الى الظهير الصحراوى، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق المركز .

وفى مركز ديرمواس قام قسم النظافة والمخلفات الصلبة بالوحدة المحلية بأعمال نظافة مكبرة ورفع نقاط تجميع مخلفات صلبة وتفريغ صناديق القمامة بشارع الجيش وشارع الحرية و عدد من الميادين العامة بالمدينة بالمدخل الشمالي للمدينة طريق مصر أسوان الزراعي، وري وتهذيب الأشجار بذات المنطقة،كما قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بأعمال تمهيد وتسوية طريق ديرمواس تانوف وعدد من الطرق الرئيسية بنطاق مجلس القرية، كما بدأت في أعمال تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية ومنها طريق ديرمواس - دلجا بالجليدر الخاص بالوحدة المحلية ومروراً بباقي الطرق شرق وغرب ديرمواس، وذلك استجابة لطلبات المواطنين وخلق سيولة مرورية .