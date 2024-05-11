رسميا.. رحيل احمد كشري من تدريب الداخلية.. اعرف السبب

شارك الاعلامي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “رسميا رحيل أحمد كشري من تدريب فريق الداخلية بسبب سوء النتائج والخسارة من الاسماعيلي”.

وأكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن موقف فريقه صعب للغاية في جدول ترتيب الدوري المصري، ولكن لديه أمل في عبور تلك الكبوة.

وتابع كشري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "خضنا مباراتين أمام إنبي ومودرن فيوتشر وتعادلنا خلالهم، وأعتقد أننا كنا الأفضل والفريق يتطور، بجانب دخول 5 لاعبين للمشاركة لأول مرة في الدوري، خاصةً أنهم لم يشاركوا منذ التعاقد معهم في بداية الموسم الجاري".