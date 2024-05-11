عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالشراكة مع كلية ثندربيرد بأريزونا

القومي للحوكمة يطلق الدفعة الثالثة من برنامج "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"

صدى البلد

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لولاية أريزونا وذلك بمقر الكلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لعدد 26 مشاركًا من القيادات يمثلون 12 جهة بالجهاز الإداري للدولة.

وأشارت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج التدريبي، يتم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات عدد من قيادات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.

وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما يشمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أن البرنامج يتميز بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال القيام بزيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار 6 أيام، يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تتم بشكل تفاعلي وعملي

التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط التحول الرقمي البرنامج التدريبي التنمية الاقتصادية التعاون الحوكمة الإلكترونية الحكومة المصرية المعهد القومى للحوكمة المعهد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

تفاصيل خاصية التسجيل الصوتي لأوبر في جميع مدن مصر

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

125 إعصارًا يضرب 22 ولاية أمريكية منذ 6 أيام

شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان وارتفاع الأسعار بنسبة 50% |تفاصيل

بايرن ميونيخ يقترب من اختيار خليفة توخيل لتدريب الفريق

“الأسئلة من الترم الأول”| خطأ بامتحان إنجليزي أولى إعدادي في مدرسة بالقاهرة الجديدة

رصد 4 صواريخ من رفح تجاه كرم أبو سالم في غلاف غزة

اعتراف صهيوني جديد: دخول رفح هدف سياسي لنتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

تحذير عاجل أخطاء شائعة تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

فيديو

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

بعمل بوتكس كل 6 شهور وشفطت خدودي 3 مرات.. اعترافات مثيرة للفنانة غادة إبراهيم

بروتوكول النهايات.. نصائح ياسمين عز لفسخ الخطوبة وإنهاء العلاقات

كيف تشتري أضحية سليمة.. اعرف الشروط والمواصفات قبل العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-