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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. ضبط سيدة وعشيقها تعديا على طفلتها بقرية طنبول

ارشيفيه
ارشيفيه

حرر شخص  مقيم قرية طنبول بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بلاغا اتهم فيه طليقته بمعاونة عشيقها بتعذيـب نجلته الطفـلة  "3 اعوام"، وكيها بالنار  اثناء تواجدها رفقة والدتها المتهمة وذلك بسبب شغبها ولهوها و تم ضبط المتهمين  واعترفا بإرتكاب الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من "عبده.م.ب"30 عاما، عامل ومقيم بقرية طنبول الكبرى،  وبرفقته طفلته 3 ،اعوام ، ومقيم طرف والدتها "طليقته "  ربة منزل  وأبلغ بقيام كلا من :"والدة الطفلة"، وعامل زراعي ومقيم بمنزل الأم بذات القرية بالتعدي على نجلته بالضرب بالأيدي وإحداث اصابتها بسحجات بالرأس والوجه والظهر وقيام الثاني بتسخين سكين وإحداث اصابة نجلته بحرق بالفخذ الأيسر وعلل ذلك لشغبها ولهوها. 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد تأديب الطفلة وانهما على علاقة عاطفية.
 

إعترفا بإرتكاب الواقعة إرتكاب الواقعة امن الدقهلية بمحافظة الدقهلية ضبط المتهمين شرطة السنبلاوين مركز شرطة السنبلاوين مديرية أمن الدقهلية

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