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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال أسبوع

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.6 % وبقيمة 59 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء  أمس الجمعة، مدعومًا بتزايد التوقعات باحتمالية خفض أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية، المخيبة للآمال، وسط ترقب مستثمرو الذهب بيانات التضخم الأسبوع المقبل.
 

ارتفاع أسعار الذهب محليا

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو  5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3140 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2360 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3589 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2692 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا.
 

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، وارتفع إلى مستوى 3155 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3135 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2344 دولارات، ولامس مستوى 2375 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2360 دولار.
وأشار، إمبابي،  أن الذهب بالأسواق العالمية ظل متماسكًا لنحو أسبوعين، ويتجه لموجة جديدة من الصعود وسط حالة الضبابية التي تسيطر على الأسواق بفعل الأحداث الجيوساسية والتوترات في منطقة الشرق الأسط، وموقف الفيدرالي الأمريكي من تحديد أسعار الفائدة.
 

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وأضاف، أن أسعار الذهب تراجع لأدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي، لكنه عزز من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، مدعومًا بالقفزة  الكبيرة في طلبات البطالة الأسبوعية بالاقتصاد الأمريكي، والتي تظهر حجم الركود الذي يتعرض له سوق العمل الأمريكي.


ولفت، إمبابي، أن موقف الفيدرالي الأمريكي من مصير أسعار الفائدة متأرجح وغير واضح، إذ قد تدفع البيانات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ النمو الاقتصادي، الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة على الأقل مرة أو مرتين خلال العام، لكن التصريحات الأخيرة لرئيس البنك تظهر تمسكه بالإبقاء على أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة.

الذهب أسعار الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب عيار 21 الذهب عالميا

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