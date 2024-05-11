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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث تحركت أسعار الذهب اليوم، السبت، في مصر، بعد أن هبط الجرام من عيار 21 الذي يزيد التعامل عليه في سوق الصاغة، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة، إذ سجل سعر الأوقية عالميا زيادة جديدة بنحو 60 دولارا، وعليه تحرك الذهب محليا.

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وتحركت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو يقترب من 2700 جنيه، ورغم هذا الارتفاع يظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

 

ويعتبر  سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر بحثا، ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شرائه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فبعد أن هبط ليلامس الـ 3000 جنيه، زاد إلى نحو يتخطى 3100 جنيه، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وأوضح الدكتور محمد البهواشي، أن توفير عملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم، علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.

وأكد أن زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة وغيرها من العوامل يزيد السيولة الأجنبية، مشددا على دور مصر في الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية الوطنية واستبدال المنتج المحلي وجذب السمتثمرين الأجانب وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في فرص العمل.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، اليوم، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط بنحو 3.58 جنيه من أعلى سعر وهو 50.85 جنيه.

يأتي ذلك بعد صدور بيان البنك المركزي بشأن ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

وكانت وزيرة التخطيط أعلنت عن تسلم مصر دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يؤدى إلى تراجع الدولار مجددا.

وتوقع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات.

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