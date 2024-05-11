عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب عالميا ترتفع عند التسوية وتسجل أفضل أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات ، عند التسوية، مسجلة أفضل أسبوع لها في خمسة أسابيع، وذلك في ظل الزخم الذي تغذيه بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بخفض سعر الفائدة في الفدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2369.49 دولار للأونصة عند التسوية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.5% إلى 2375 دولاراً للأوقية.

كان الذهب ارتفع بأكثر من 1% خلال التعاملات، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة Blue Line Futures، فيليب سترايبل، لشبكة CNBC، إن ارتفاع الطلب على الذهب مدفوع في الغالب بعوامل فنية، لكن بيانات الرواتب الأسبوع الماضي وبيانات مطالبات البطالة الأولية الخميس تقدم الدعم.

وأضاف ستريبل: "المخاوف بشأن وضع التوظيف هي في كثير من الأحيان الصدع الأول في الاقتصاد ويمكن أن تؤدي إلى أول خفض لسعر الفائدة من الفدرالي الأميركي".

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ الفدرالي الأميركي في تخفيف دورة السياسة النقدية في سبتمبر.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل عام إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنه لا يقدم عوائد.

ويترقب المستثمرون حالياً بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب والفضة.

وقال كبير محللي السوق لدى Kitco، جيم ويكوف، إنه إذا حدث ارتفاع حاد في التضخم أو صدرت بيانات تشير إلى ارتفاع في معدل التضخم الأسبوع المقبل، فإن ذلك سيحبط أي فكرة بأن الفدرالي الأميركي قد يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، أدت الأسعار المحلية شبه القياسية إلى خنق الطلب على الذهب في الهند، ثاني أكبر مستهلك في العالم، خلال مهرجان رئيسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.27 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.9% إلى 997.40 دولار، وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 1.1% إلى 977.75 دولار.

أسعار الذهب الذهب في المعاملات الفورية الذهب والفضة العقود الأمريكية الفدرالي الأميركي المعاملات الفورية الوظائف الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

عيار 18 يصل إلى 2691 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

ترشيحاتنا

ننشر أول صور لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على الطريق الدائري

الجيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق جديدة في رفح وشمال غزة

وزير الري: يجب قياس كميات المياه المسحوبة للاستخدامات الصناعية

بولندا: تصويت الأمم المتحدة ينسجم مع موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

حلق شعرها وصورها عارية| تفاصيل اعتداء شاب على زوجته في الدقهلية.. لهذا السبب

تقارير: توقف المفاوضات بين إسرائيل و حماس سيؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة|شاهد

جدول زمني الأهم .. نصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

يا بخت من زار وخفف .. إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

فيديو

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-