أسعار الذهب عالميا ترتفع عند التسوية وتسجل أفضل أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات ، عند التسوية، مسجلة أفضل أسبوع لها في خمسة أسابيع، وذلك في ظل الزخم الذي تغذيه بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بخفض سعر الفائدة في الفدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2369.49 دولار للأونصة عند التسوية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.5% إلى 2375 دولاراً للأوقية.

كان الذهب ارتفع بأكثر من 1% خلال التعاملات، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة Blue Line Futures، فيليب سترايبل، لشبكة CNBC، إن ارتفاع الطلب على الذهب مدفوع في الغالب بعوامل فنية، لكن بيانات الرواتب الأسبوع الماضي وبيانات مطالبات البطالة الأولية الخميس تقدم الدعم.

وأضاف ستريبل: "المخاوف بشأن وضع التوظيف هي في كثير من الأحيان الصدع الأول في الاقتصاد ويمكن أن تؤدي إلى أول خفض لسعر الفائدة من الفدرالي الأميركي".

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ الفدرالي الأميركي في تخفيف دورة السياسة النقدية في سبتمبر.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل عام إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنه لا يقدم عوائد.

ويترقب المستثمرون حالياً بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب والفضة.

وقال كبير محللي السوق لدى Kitco، جيم ويكوف، إنه إذا حدث ارتفاع حاد في التضخم أو صدرت بيانات تشير إلى ارتفاع في معدل التضخم الأسبوع المقبل، فإن ذلك سيحبط أي فكرة بأن الفدرالي الأميركي قد يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، أدت الأسعار المحلية شبه القياسية إلى خنق الطلب على الذهب في الهند، ثاني أكبر مستهلك في العالم، خلال مهرجان رئيسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.27 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.9% إلى 997.40 دولار، وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 1.1% إلى 977.75 دولار.