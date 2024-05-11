إعلام إسرائيلي يزعم الكشف عن مكان تواجد يحي السنوار في غزة

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار لا يتواجد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام لم تتمكن المصادر من تحديد موقع السنوار على وجه اليقين، لكنها استشهدت بتقييمات استخباراتية حديثة وضعت زعيم حماس في أنفاق تحت الأرض في مدينة خان يونس، على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمال رفح.

يشار الى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جعل مهمة اغتيال السنوار هدفا أساسيا في الحرب في غزة.

كان جيش الاحتلال قد نشر في فبراير لقطات فيديو قال إنها للسنوار وهو يسير في أحد الأنفاق مع أفراد عائلته.