وزير قطاع الأعمال ومحافظ قنا يتفقدان حضانة مجمع مصنع الألومنيوم بنجع حمادى

تفقد المهندس محمود كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، دار حضانة أجيال لذوى الهمم التابعة لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى بحضور المهندس محمد السعداوى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، وبحضور كل من: النائب فتحى قنديل والنائب سيد المنوفى ، والنائبة رحاب الغول، والنائب حمادة الجبلاو، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.

استهل وزير قطاع الأعمال زيارته، بتفقد الحضانة التى أنشأتها الشركة، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بقنا، إيمانا منها بواجبها نحو المسؤولية المجتمعية لرفع المعاناة عن أهالي الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأوضح المهندس والدكتور مهندس محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، بأن الحضانة تقوم برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في صعيد مصر وخاصة في مدينة وقرى مركز نجع حمادي وإعطائهم خدمات تأهيلية تكفل لهم حياة إنسانية كريمة.

وتابع عجور، ما يمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم لإكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم، ليكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم في الِعلم والعمل والإنتاج والإبداع.