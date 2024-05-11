عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

أثارت ليلى عبد اللطيف حالة من القلق، مؤخرا، فى الوطن العربي بعد أن تنبأت بظهور فيروس جديد فى المنطقة.

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا


وقالت  ليلى عبد اللطيف، فى لقاء على قناة الظفرة، إن هناك عدة أحداث غير سارة تحدث قبل عيد الأضحى 2024 في بعض الدول العربية.

ليلى عبد اللطيف تحذر من انتشار فيروس جديد 

وأعلنت عبد اللطيف عن توقعاتها للمنطقة خلال الفترة القادمة وكان أهمها انتشار فيروس جديد فى عمان وعدم استقرار الوضع الأمني فى لبنان حيث سيتم الاعتداء على إحدى المحطات الفضائية ووقوع بعض الاشتباكات فى بيروت.

الحجر الصحى
الحجر الصحى

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن أن حالة القلق التى ظهرت خلال فترة كورونا ستعود من جديد بسبب ظهور الفيروس الجديد فى عمان وسيتم عودة الحظر والإجراءات الاحترازية التى عانى منها المجتمع.

ولم تقف توقعات ليلى عبد اللطيف عند هذا الحد بل كشفت عن كارثة صحية أخرى من المحتمل ظهورها في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة وهى تحوّر سلالة جديدة من فيروس الجدري. 
 

ليلى عبد اللطيف الإجراءات الاحترازية الفيروس الجديد الوضع الأمني عيد الأضحي 2024 عيد الأضحى فيروس قاتل فيروس الجدري فترة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

موضوعات متعلقة

وضعت شروطا قاسية.. حقيقة عودة شيرين إلى حسام حبيب.. وعلاقة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بها

ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لمصر؟ خبيرة الأبراج تكشف مصير الدولار

ترشيحاتنا

للمرة 19.. الهلال بطلا للدوري السعودي باكتساح الحزم

سمير فرج عن توجه يحيى السنوار إلى خان يونس: خيبة من إسرائيل.. فيديو

الفقي: لقاءات شيخ الأزهر مع مثقفي مصر لتحرير العقول حققت نجاحات كبيرة

بلدية المحلة يتقدم على الأهلي بهدف صاروخي بالدوري

وزير الرياضة يهنئ كيشو بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

هل انفصلا؟ رسالة غامضة من يوسف الخال لـ نيكول سابا ..شوف رد فعلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

ملابس أنيقة.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور

بعيدا عن العطور| اللافندر علاج لعدد كبير من الأمراض .. اعرف الأضرار

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

فيديو

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-