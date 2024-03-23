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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنبوءة جديدة لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وأخرى عن اقتصاد مصر|تفاصيل

عودة العوضي وياسمين
عودة العوضي وياسمين عبدالعزيز

أثارت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف الجدل بنبأ جديد عن أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، حيث تحدثت عن عودتهما من جديد، وعن الناس التي تلجأ لها لاستشارتها.

عودة العوضي وياسمين عبدالعزيز
عودة العوضي وياسمين عبدالعزيز

عودة العوضي وياسمين عبدالعزيز 

وقالت ليلى عبد اللطيف في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: ممكن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يرجعوا.. وأنا بحب ياسمين ونفسي أتعرف عليها، وقلت الحب هيدق بابها وهتعيش سعيدة.

وأضافت ليلى عبد اللطيف: "وبعمل استشارات في التليفون.. كل شهر سؤالين ده للي مش عايز يتكلم في التليفون، ولكن في استشارات على التليفون بيكلموني أي وقت حتى لو نايمة برد، وفي أسعار للناس اللي بتكلمني  فيديو وبنقعد نص ساعة".

واختتمت ليلى حديثها: "في مقابل بس غير مشروط، لأن لما شخصية كبيرة بتكلمني وتقولي تعالي، عيب إني اشترط عليه، لأني بيكون ليا الشرف أني قابلته، حتى لو هيديني دولار واحد، وبقول الحمد الله لأنه رزقي، وعمري ما قلت لحد أدفع كذا".

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وسبق، وتوقعت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف، عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بينما توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في ديسمبر 2022، مفاجأة بشأنهما وهو ما حدث بالفعل خلال سنوات زواجها.

كما توقعت خبيرة الفلك أن علاقتهما لن تكون متوافقة وسيتعرضان لمشاكل، حينها: "أنا قلت في بداية ارتباطهما إن العلاقة ما بينهم مفيهاش توافق، لأن شخصيتهما مسيطرين واستقلاليين ياسمين عبدالعزيز قوية".

توقعات لـ حسام حبيب وشيرين 

وتابعت: "برجا مش متوافقين لأن ياسمين مواليد برج الجدي، والعوضي برج القوس، ووقتها قلت توقعات 2023، إن ياسمين عبدالعزيز تٌعاني من تردد وحيرة في اتخاذ القرار، بينما العوضي لديه إحباط شديد وهيكون الأسوأ حظا، وياسمين كانت فاقدة اتزانها النفسي، والسنة دي 2024، ياسمين عندها ميل للابتعاد عن الأضواء".

وارد فت: "مش هيرجعوا دلوقتي.. هي السنة دي عندها رغبة في الابتعاد عن الأضواء، وهو عنده فترة مستمرة للإحباط لكن هيخرج من حالته وممكن يبقى عنده تغيير إيجابي في شغله.. مش شايفة عاطفيا إنه هيدخل علاقة الفترة دي، لكن آخر السنة ممكن يدخل في علاقة جديدة في نهاية السنة، لكن لو رجعوا لبعض في السنة دي بعقد جديد هيفشلوا تاني، لأن رقمها السنة دي بيقول كده، لو هتبدأ بعقد جديد هيفشل، لكن لو هيرجعها بالعقد القديم في شهور العدة، مش هيبقى في مشكلة".

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وعلّق عدد من الإعلاميين حينها- على توقّع ليلى عبد اللطيف حول خبر طلاق عبد العزيز والعوضي، حيث قالت الإعلامية بسمة وهبة خلال تقديم حلقة من برنامج "90 دقيقة"، الموافق يوم 17 يناير 2024، عبر قناة "المحور"، إن الفنان أحمد العوضي كان في دبي يحضر العرض الخاص لفيلمه الجديد "الإسكندراني"، وأضافت: "قال لـ ياسمين عبدالعزيز كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي وطول عمرك في سعادة ونجاح".

الاستثمارات قادمة بالمليارات إلى مصر

وأردفت بالقول: "بعد 16 ساعة من كتابة هذا المنشور فوجئنا ببوست للفنانة ياسمين لم تشكر فيه أحمد العوضي أو تردّ على تهنئته لها، وأعلنت انفصالها عن العوضي... قبل هذا البوست، نشرت ياسمين صورة ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها بمفردها، وبعد منشور الانفصال لـ ياسمين أعلن العوضي الانفصال والطلاق الرسمي وأكد أن الاحترام سيظل مستمراً بينهما".

وتابعت: "ليلى عبداللطيف ممكن تكون مخاويّة، فهناك من يقول إن ليلى لديها جنّ ترسله ليسمع الأسرار، على غرار ما حدث في واقعة انفصال حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب".

انفصال شيرين وحسام حبيب
انفصال شيرين وحسام حبيب

وعلق الفنان أحمد العوضي حينها- على توقعات عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي فى تصريحات تليفزيونية: مبشغلش بالي وكذب المنجمون ولو صدفوا ،وأنا مش بهتم أسمع أى توقعات ومعرفش اللى قالت الكلام دا لأني مش مهتم بالعالم دا ، أنا فقط رديت عند ياسمين فى التعليقات.

والجدير بالذكر، أن ليلي عبد اللطيف، خبيرة الفلك صرحت امس في لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الاستثمارات العربية والدولية القادمة بالمليارات إلى مصر ستجعلها تتعافى وتعود إلى الواجهة الاقتصادية أقوى من السابق وأرى أن ما يحصل في مصر اليوم هو أزمة اقتصادية مفتعلة بسبب مواقف مصر الوطنية وموقف الرئيس السيسي ضد الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني، ومصر ومعها الرئيس السيسي لن يتراجعوا. 

ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضى العوضي برنامج العرافة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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