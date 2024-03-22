ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة علاقتها بالماسونية وأجهزة استخبارات عالمية

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها لو كانت مع الماسونية لما أقامت في لبنان بل سافرت إلى أي بلد آخر في العالم وحصلت على بيت وعاشت فيه.

وأضافت ليلى عبد اللطيف في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "وقفت على باب السفارة الفرنسية للحصول على شنجن، هل أنا مع الماسونية؟! لو كنت كذلك لكانت الإقامة أو الباسبور الأجنبي معي، فأنا لا أحمل إلا الباسبور اللبناني والباسبور المصري".

وتابعت ليلى عبد اللطيف: "أنتظر عاما للحصول على التأشيرة، وبالتالي، لا يعقل أن أكون مع الماسونية، ولو كنت مع أجهزة استخبارات أجنبية لما أخبرت الناس بتوقعاتي حتى لا يعلموا ما تخطط له هذه الأجهزة، هل قالت لي الأجهزة المخابراتية إنها ستقتل فاجنر في الطائرة وحريق العرس في العراق كما حددت اماكن زلازل مثل المغرب وليبيا وسوريا وتركيا واليابان كما توقعت درجات هذه الزلازل".