برلماني: ندعم جهود الرئيس السيسي لوقف إبادة الشعب الفلسطيني

أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه الكامل للقيادة السياسية، وما تبذله من جهود؛ لوقف حرب الإبادة التي تمارس ضد أهل غزة من جانب العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي خرق القوانين الدولية وخالف الأعراف الإنسانية.

وقال القاضي، في بيان له، إن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موقف مصري عروبي وطني تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي، مؤكدا أن موقف الرئيس من القضية الفلسطينية واضح وراسخ وثابت.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان أول من أعلن رفض مخططات التهجير، بالإضافة إلى سعيه الدؤوب لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية.

وطالب النائب محمد عزت القاضي بأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاستماع لتحذيرات من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، والعمل على إنهاء معاناة المواطن الفلسطيني، خاصة وأن الهجوم على رفح يقوض مسار المفاوضات الراهنة وجهود مصر للوساطة.

رحب القاضي، بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة، مؤكدا أن تصويت الأمم المتحدة يمثل تحولا كبيرا في مسار القضية الفلسطينية؛ ودعما دوليا كبيرا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؛ وحقه في تقرير مصيره؛ وإعلان دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967.